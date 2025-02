Söder will alte AKW reaktivieren

München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert die Reaktivierung der drei zuletzt abgeschalteten Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Ziel sei es, eine »vorübergehende, für die nächsten zehn Jahre mindestens, vorübergehende Stabilität, Netzstabilität, Stromstabilität, gerade auch regional zu entwickeln«, sagte der CSU-Chef am Dienstag in München. Der Meiler Isar 2 liegt in Bayern, Emsland befindet sich in Niedersachsen und Neckarwestheim in Baden-Württemberg. Die Reaktivierung sei »nach den Rücksprachen, die wir mit vielen technischen Experten haben, jederzeit noch möglich«. Bisher hieß es von den Betreibern, dies sei auch wegen des laufenden Rückbaus und fehlender Mitarbeiter nicht mehr zu machen.(dpa/jW)