Linke meldet Mitgliederrekord

Berlin. Die Linkspartei verzeichnet nach einer Eintrittswelle in den vergangenen Wochen nun 81.200 Mitglieder – das ist mehr als der bisherige Höchststand im Jahr 2009, als die Partei über 78.000 Mitglieder zählte (die Vorgängerpartei PDS hatte in den 90er Jahren über 100.000 Mitglieder). Allein seit der gemeinsamen Abstimmung von Union, FDP und AfD am 29. Januar seien 17.470 neue Mitglieder dazugekommen, sagte am Dienstag ein Parteisprecher. Seit Jahresbeginn seien es knapp 23.500 gewesen. Das Durchschnittsalter dieser neu beigetretenen Mitglieder liegt nach Parteiangaben bei 28,7 Jahren und damit erheblich unter dem bisherigen Durchschnittsalter der Mitgliedschaft. (dpa/jW)