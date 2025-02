Russland begrüßt Trump-Bemerkung

Moskau. Russland hat Äußerungen von US-Präsident Donald Trump bekräftigt, dass die Ukraine eines Tages russisch sein könnte. Die Situation in dem Land entspreche »weitgehend Präsident Trumps Worten«, sagte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Trump hatte am Montag auf Fox News gesagt, die Ukraine könne »einen Deal machen, sie könne keinen Deal machen. Vielleicht sind sie eines Tages russisch, vielleicht sind sie es nicht.« Außerdem hatte Trump bekräftigt, dass er von Kiew eine Gegenleistung für US-Hilfen erwarte: etwa den Zugriff auf Rohstoffe wie seltene Erden. (AFP/jW)