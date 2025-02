Ramallah stoppt Hilfen für Gefangene

Ramallah. Die Palästinensische Nationalbehörde in Ramallah hat angekündigt, Zahlungen an Familien von Häftlingen in israelischen Gefängnissen zu stoppen. Präsident Mahmud Abbas habe ein entsprechendes Dekret erlassen, wie die Nachrichtenagentur WAFA am Montag abend mitteilte. Abbas kommt damit einer von Israel erhobenen Forderung nach, Angehörige politischer Gefangener und inhaftierter Widerstandskämpfer nicht mehr gesondert zu unterstützen. Laut WAFA sollen die Familien zwar weiterhin Anspruch auf finanzielle Leistungen im Rahmen des Sozialsystems haben – aber eben keinen größeren als andere auch. Allerdings blieben am Dienstag Unklarheiten. So berichtete WAFA, dass die Programme zur Unterstützung von Gefangenenfamilien auf eine unabhängige Stiftung, das Palestinian National Economic Development Institute, übertragen werden sollen. (AFP/jW)