Rote Laterne für deutsche Wirtschaft

Berlin. Internationalen Wirtschaftsexperten zufolge hat Deutschland das geringste Wachstum unter den Industriestaaten. Knapp 1.400 Fachleute aus 125 Ländern prognostizieren für 2025 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von nur 0,4 Prozent, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu einer vierteljährlichen Umfrage mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik mitteilte. Die Lobbyverbände BDI und DIHK rechnen gar mit dem dritten Rezessionsjahr in Folge. So etwas hat es seit Gründung der BRD noch nie gegeben. (Reuters/jW)