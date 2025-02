Kolumbien: Petro fordert Rücktritt von Kabinett

Bogotá. Die Regierung des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro ist durch interne Auseinandersetzungen in eine schwere Krise geraten. Petro forderte am Sonntag (Ortszeit) sein gesamtes Kabinett sowie andere hochrangige Regierungsmitarbeiter zum Rücktritt auf. Im Onlinedienst X kündige der Staatschef »einige Änderungen im Kabinett« an, damit die Agenda seiner Präsidentschaft besser umgesetzt werden könne. Vergangene Woche hatte Petro unter anderem den Ministern für Handel, Bildung und Gesundheit vorgeworfen, bei der Umsetzung von Regierungsvorhaben zu langsam zu sein. Schon vor der jetzigen Rücktrittsaufforderung hatten Kultusminister Juan David Correa und Umweltministerin Susana Muhamad ihren Posten geräumt. (AFP/jW)