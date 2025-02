Polen investiert in »Sicherheit«

Warschau. Der polnische Regierungschef Donald Tusk hat Rekordinvestitionen in Höhe von umgerechnet 155 Milliarden Euro angekündigt, die größtenteils in die Sicherheit des NATO-Landes fließen sollen. »Noch nie in der Geschichte der polnischen Wirtschaft wurde solch eine Summe« investiert, sagte Tusk am Montag bei einer Ansprache in der Warschauer Börse. »Natürlich ist Sicherheit eine Voraussetzung, es ist kein Zufall, dass ein großer Teil des Geldes (…) direkt in die Sicherheit investiert wird.« (AFP/jW)