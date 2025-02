Tödlicher Einsatz gegen Rebellen in Indien

Patna. Mindestens 31 mutmaßliche maoistische Rebellen und zwei Polizisten sind am Sonntag bei Kämpfen in Zentralindien getötet worden, wie AP mitteilte. Demnach sollen Hunderte Einsatzkräfte in die Wälder der Region Indravati im Bundesstaat Chhattisgarh vorgedrungen sein, da sich dort nach Geheimdienstinformationen eine große Zahl Aufständischer versammelt habe, hieß es von Behördenseite. Darauf seien die bisher schwersten Gefechte in diesem Jahr ausgebrochen. Bei den Maoisten handelt es sich oft um Landbevölkerung, der Vertreibung droht. (jW)