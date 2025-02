Zentraler Warnstreiktag in Hamburg

Hamburg. Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag in Hamburg zu einem zentralen Warnstreiktag aufgerufen. »Bis zum zweiten Verhandlungstermin werden die Streikaktionen ausgeweitet, um zu verdeutlichen, dass die Beschäftigten entschlossen hinter ihren Forderungen stehen«, erklärte Hamburgs Verdi-Vize Ole Borgard. Die »Arbeitgeber«-Seite habe nun die Gelegenheit, am 17. und 18. Februar in Potsdam ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. »Bleibt dies aus, sind wir bereit, die Arbeitskampfmaßnahmen weiter zu intensivieren.« (dpa/jW)