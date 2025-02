Münchner Firma bringt KI in Satelliten

München. Das deutsche KI-Unternehmen Helsing will zusammen mit einem französischen Raumfahrtstartup schnellere Informationen zur Überwachung von Grenzen oder von Truppenbewegungen bereitstellen. Ziel ist es dabei, Daten mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz schon in Satelliten auszuwerten. Es sei eine strategische Partnerschaft mit Loft Orbital vereinbart worden, teilte Helsing am Montag weiter mit. Das Münchner Unternehmen ist auf künstliche Intelligenz für die Rüstungsbranche spezialisiert. Die Satelliten befinden sich den Angaben zufolge »bereits in der Produktion«. (dpa/jW)