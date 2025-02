China weist Erklärung von USA und Japan zurück

Beijing. China hat eine gemeinsame Erklärung Japans und der USA als Angriff und Verleumdung bezeichnet. Damit mischten sich die beiden Regierungen »unverhohlen in die inneren Angelegenheiten Chinas ein«, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, am Montag. China sei bei beiden Ländern »feierlich vorstellig« geworden. Bei einem Besuch des japanischen Premiers Ishiba Shigeru in Washington am Freitag hatten er und US-Präsident Donald Trump ihren »entschiedenen Widerstand gegen die unrechtmäßigen maritimen Ansprüche« Chinas sowie »die Militarisierung der von ihm beanspruchten Gebiete« im Südchinesischen Meer bekräftigt. (AFP/jW)