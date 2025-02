Irans Präsident beschwört zum Jahrestag Einigkeit

Teheran. Irans Präsident Massud Peseschkian hat in einer Ansprache anlässlich des 46. Jahrestages der Islamischen Revolution in dem Land mit Blick auf die USA betont: »Wir suchen keinen Krieg.« Er fügte hinzu, dass sich sein Land »Ausländern niemals beugen« werde. Peseschkian bezog sich dabei auf neue US-Sanktionen, insbesondere gegen den Ölsektor des Landes. »Amerika glaubt, dass es den Iran in die Knie zwingen kann, indem es eine Spaltung« in der iranischen Bevölkerung herbeiführt. Wenn die Nation »Hand in Hand« stehe, könne sie jedoch alle Probleme des Landes lösen, fügte er hinzu. (AFP/jW)