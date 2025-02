Gazastreifen: Trump will dauerhafte Vertreibung

Washington. US-Präsident Donald Trump will nicht nur den palästinensischen Gazastreifen »übernehmen«, sondern auch die dort lebenden Palästinensern dauerhaft vertreiben. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News, aus dem am Montag Auszüge vorab veröffentlicht wurden, antwortete Trump auf die Frage, ob die Palästinenser »das Recht auf Rückkehr« haben werden: »Nein, würden sie nicht, weil sie viel bessere Unterkünfte haben werden.« Trump sprach von einer »Grundstückserschließung für die Zukunft«. »Ich würde ihn besitzen«, sagte er mit Blick auf den Gazastreifen. Es könne für Palästinenser bis zu sechs verschiedene Orte geben, um außerhalb der Enklave zu leben. »Mit anderen Worten, ich rede darüber, einen dauerhaften Platz für sie zu bauen, weil wenn sie jetzt zurückkommen müssen, bräuchte es Jahre, bevor sie es könnten – er ist nicht bewohnbar.« (AFP/jW)