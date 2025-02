Russische Wirtschaft legt um 4,1 Prozent zu

Moskau. Die russische Wirtschaft ist nach offiziellen Angaben im vergangenen Jahr um 4,1 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen. Die russischen Behörden korrigierten zudem am Freitag die Angaben zum Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 auf ebenfalls 4,1 Prozent nach oben. »Dies ist vor allem auf das intensive Wachstum der verarbeitenden Industrie zurückzuführen«, sagte Regierungschef Michail Mischustin bei einem vom Kreml übertragenen Treffen mit Präsident Wladimir Putin am Freitag. Hauptmotor der russischen Wirtschaft in den letzten drei Jahren waren die Rüstungsausgaben des Staates. 2024 beliefen sich die Militärausgaben im Haushalt Putin zufolge auf 8,7 Prozent der Wirtschaftsleistung. (AFP/jW)