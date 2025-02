Kanada will Handel mit EU intensivieren

Brüssel. Kanada will Handelsministerin Mary Ng zufolge vor dem Hintergrund drohender US-Zölle die Wirtschaftsbeziehungen zur EU intensivieren. Die Zahlen zum seit 2017 bestehenden Handelsabkommen seien wirklich gut, sagte Ng am Sonnabend der Nachrichtenagentur Reuters. Unter Verweis auf die EU fragte sie: »Aber was können wir noch tun, um kanadischen Unternehmen zu helfen, in jedem der 27 Mitgliedstaaten Fuß zu fassen?« »Und was können wir noch tun, um das gleiche in Kanada zu erreichen?« Zu den Schwerpunkten bei den Diskussionen mit der EU würden »kritische Rohstoffe« und kleinere Unternehmen gehören. (Reuters/jW)