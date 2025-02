China: Verbraucherpreise steigen um 0,5 Prozent

Beijing. Die Verbraucherpreise in China sind im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,5 Prozent gestiegen, wie das Nationale Statistikamt am Sonntag mitteilte. Im Dezember hatte das Plus noch bei 0,1 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent, nach einer Stagnation im Dezember. Hier hatten Experten ein Plus von 0,8 Prozent erwartet. Die Erzeugerpreise fielen im Januar um 2,3 Prozent zum Vorjahresmonat. (Reuters/jW)