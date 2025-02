Marokko: Repressionen gegen Aktivisten

Tanger. Erneut ist in Marokko am Sonnabend mit dem Blogger Redouan Kastet aus Tanger ein propalästinensischer Aktivist verhaftet worden, wie der Journalist Omar Radi auf X mitteilte. Erst am Mittwoch war in Casablanca Ismail Lghazaoui nach zwei Monaten Haft freigelassen worden, nachdem ein Gericht sein Strafmaß reduziert hatte. Lghazaoui engagiert sich in der Israel-Boykottbewegung BDS. Am Donnerstag wurde Francisco Carrión abgeschoben, der Herausgeber der spanischen Onlinezeitung El Independiente, als er sich vor Ort über die Lage in der von Marokko besetzten Westsahara informieren wollte. (jW)