Mali: Tödlicher Angriff auf Konvoi

Bamako. Bei einem Angriff auf einen Fahrzeugkonvoi in Mali sind mehr als zwei Dutzend Menschen getötet worden, wie AFP am Sonntag mitteilte. Demnach hätten mutmaßliche Dschihadisten am Freitag eine aus mehreren Dutzend Fahrzeugen bestehende Kolonne bei der Stadt Gao angegriffen. Nach Behördenangaben sollte der Konvoi ausländische Arbeiter zu einer Goldmine bringen, wobei er von der Armee sowie der russischen »Gruppe Wagner« geschützt wurde. Ein örtlicher Politiker bezifferte die Zahl der Toten in dem Konvoi auf »32 Zivilisten und Soldaten«. (AFP/jW)