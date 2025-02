Großbritannien: Politiker entlassen

London. Weil er rassistische und andere verächtliche Nachrichten in einer Whats-App-Gruppe geteilt hat, ist der britische Staatssekretär Andrew Gwynne am Sonnabend entlassen worden. Er wurde zudem aus der Labour-Partei ausgeschlossen. Die Mail on Sunday hatte zuvor Nachrichten des Politikers aus einer Whats-App-Gruppe veröffentlicht, die ihr zugespielt worden waren. Der Abgeordnete aus Manchester und Staatssekretär im Gesundheitsministerium hatte sich etwa über den »zu jüdisch« klingenden Namen eines Mannes lustig gemacht und sich herablassend über schwarze Parteifreunde geäußert. (dpa/jW)