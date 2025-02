Bangladesch: Regierung startet »Teufelsjagd«

Dhaka. Ein halbes Jahr nach dem Sturz der nach Indien geflohenen Langzeitregierungschefin Scheich Hasina sind in Bangladesch Einsatzkräfte gegen Unterstützer Hasinas vorgegangen. Die Übergangsregierung in Dhaka gab das Vorgehen am Sonntag unter dem Schlagwort »Operation Teufelsjagd« bekannt und begründete es mit einem Angriff von Hasina-Unterstützern auf Studenten, bei dem am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden seien. Zuvor hatten Gegner Hasinas deren frühere Residenz gestürmt sowie Liegenschaften der Hasina-Familie zerstört. (AFP/jW)