Weiterer Teilabzug Israels aus Gaza

Tel Aviv. Nach dem Austausch von drei weiteren israelischen Gefangenen, die sich in den Händen der Hamas befunden hatten, gegen 183 palästinensische Häftlinge am Sonnabend hat sich Israels Armee am Sonntag vereinbarungsgemäß aus dem sogenannten Netzarim-Korridor in Gaza zurückgezogen. Die Hamas feierte den Abzug der Truppen als »Sieg« der Palästinenser und Niederlage Israels. Eine israelische Delegation kam derweil zu weiteren Gesprächen über eine Fortsetzung der Waffenruhe in Katar an. Angeblich soll sie vorerst nur über »technische Einzelheiten« verhandeln, wie israelische Medien berichteten. (dpa/jW)