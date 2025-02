Slowakei: Russisches Gas via Türkei

Bratislava. Einen Monat nach einem ukrainischen Transitstopp bezieht die Slowakei wieder Gas aus Russland. Wie der staatliche slowakische Gasversorger SPP am Donnerstag mitteilte, wird das Gas nun statt über die Ukraine über die Türkei und Ungarn transportiert. SPP wolle den noch bis 2034 laufenden Gasliefervertrag mit dem russischen Konzern Gasprom einhalten, sagte SPP-Chef Vojtech Ferencz am Donnerstag in Bratislava. Die Ukraine hatte mit dem Auslaufen eines Liefervertrags mit Gasprom zum Jahreswechsel die Durchleitung von russischem Gas gestoppt. Das EU-Land Slowakei ist jedoch so abhängig von russischem Gas wie kaum ein anderes Land in Europa. (dpa/jW)