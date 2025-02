Amazon: Milliarden für KI-Infrastruktur

Seattle. Amazon will in diesem Jahr rund 100 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur investieren – größtenteils in den Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Die Nachfrage der IT-Kunden nach Ressourcen dafür sei so groß, dass die Cloud-Sparte AWS auf Kapazitätsengpässe treffen, sagte Amazon-Chef Andy Jassy bei der Vorlage aktueller Quartalszahlen. Amazon ist nicht nur der weltgrößte Onlinehändler, sondern auch der führende Anbieter von Cloud-Infrastruktur. (dpa/jW)