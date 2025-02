USA: Hinrichtung mit Stickstoff

Washington. In Alabama ist erneut ein verurteilter Mörder mit Stickstoffgas hingerichtet worden. Der 52jährige Demetrius Frazier wurde am Donnerstag abend (Ortszeit) im Gefängnis von Atmore exekutiert, wie die Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaates mitteilte. In Alabama wurde die umstrittene Stickstoffmethode bei Hinrichtungen damit zum vierten Mal angewendet. Im vergangenen Jahr hatte es in dem Bundesstaat drei Exekutionen dieser Art gegeben. Alabama ist einer von drei US-Bundesstaaten, die die Hinrichtung durch Stickstoffgas erlauben. UN-Vertreter haben die Methode als »grausam, unmenschlich und herabwürdigend« verurteilt. (AFP/jW)