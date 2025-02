Ärmelkanal: Bilanz der Opferzahlen

Paris. Im vergangenen Jahr sind 78 Personen bei versuchten Überfahrten über den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien ums Leben gekommen. Insgesamt hätten 600 Boote die Überfahrt geschafft, wodurch 36.000 Migranten nach Großbritannien gelangt seien, wie AFP am Freitag unter Berufung auf Behördenangaben mitteilte. Dies seien 24 Prozent mehr als im Vorjahr. In ganz Frankreich, einschließlich der »Überseegebiete«, seien mehr als 4.000 sogenannte Schleuser festgenommen worden, darunter auch Menschen, die Geflüchtete in ihrem Auto mitnahmen. (AFP/jW)