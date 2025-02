Venezuela: Rubio ist »Flugzeugdieb«

Caracas. Venezuela hat die Beschlagnahmung eines venezolanischen Flugzeugs in der Dominikanischen Republik durch die USA am Donnerstag als »dreisten Diebstahl« angeprangert. US-Außenminister Marco Rubio sei ein »Flugzeugdieb«, erklärte das venezolanische Außenministerium am Freitag. Die USA hatten zuletzt im September ein venezolanisches Flugzeug im Rahmen ihrer Sanktionen gegen das südamerikanische Land beschlagnahmt. Rubio behauptete auf X, das Flugzeug sei genutzt worden, um US-Sanktionen zu umgehen und Geldwäsche vorzunehmen. (AFP/jW)