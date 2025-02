Richter kippt Trump-Anordnung

Washington. Der Plan von US-Präsident Donald Trump, in den USA geborenen Kindern ausländischer Eltern die Staatsbürgerschaft zu verweigern, droht vor Gericht zu scheitern. Ein Bundesrichter in Seattle erklärte das Vorhaben am Donnerstag (Ortszeit) für verfassungswidrig. »Es wird immer deutlicher, dass für unseren Präsidenten Rechtsstaatlichkeit nur ein Hindernis ist, wenn es um das Erreichen seiner politischen Ziele geht«, sagte Richter John Coughenour. Trump kann gegen die Entscheidung Berufung einlegen. (Reuters/jW)