Hisbollah soll Libanons Regierung verlassen

Beirut. Die Hisbollah soll nach dem Willen Washingtons keine Rolle in einer neuen Regierung Libanons spielen. Das sagte die stellvertretende US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Morgan Ortagus, nach einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun am Freitag. »Wir haben in den USA klare rote Linien gezogen, damit sie nicht mehr in der Lage sein wird, das libanesische Volk zu tyrannisieren, einschließlich als Teil der Regierung«, sagte Ortagus zur Rolle der Hisbollah, die allerdings im Libanon eine respektierte politische und militärische Kraft ist. (dpa/jW)