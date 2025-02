Thomas Banneyer/dpa Ein Angehöriger des neuen Air Component Command am Freitag in Kalkar an seinem Arbeitsplatz

Mit der Vorgabe von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), die Bundeswehr müsse im Zeichen der inzwischen mit Routine als selbstverständliche Tatsache unterstellten Bedrohung durch Russland »kriegstüchtig« werden, hat es zu tun, dass alle paar Wochen neue Kommandobehörden aufgestellt werden. Am Freitag stellten Nils Hilmer, Staatssekretär im Verteidigungsministerium, und der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, im niederrheinischen Kalkar-Uedem die neue Führungsstelle »Air Component Command« (ACC) in Dienst. »Wir sind handlungsfähiger und damit am Ende auch einsatzbereiter«, führte Gerhartz bei der Zeremonie laut dpa aus. Beim ACC handelt es sich um einen rund um die Uhr besetzten Gefechtsstand, in dem verschiedene Kompetenzen zusammengeführt werden. Hilmer sagte, das sei ein wichtiger Teil der Strukturreform und ein Beitrag zur Abschreckung.

Das Kommando, das bereits Anfang des Jahres aus dem »Zentrum Luftoperationen« hervorgegangen ist, soll laut Bekundungen der Bundeswehr die »Verteidigungsfähigkeit stärken«. Operationen der Luftwaffe könnten jetzt »ohne Vorlaufzeit« geplant und geführt werden. Gerhartz erklärte, das Manöver »Air Defender« im Juni 2023 – laut Bundeswehr die »größte Luftoperationsübung seit Bestehen der NATO« – habe gezeigt, »dass wir erst nach einiger Zeit in der Lage waren, auch die Flugzeuge unserer Partner zu führen«. Das werde mit dem ACC jetzt geändert. »Wir können jetzt auch eine große Anzahl an Flugzeugen aus dem Stand heraus führen. Ein entscheidender Punkt für unsere Landes- und Bündnisverteidigung«, betonte der oberste Offizier der Luftwaffe.

Der neue Gefechtsstand ist nach Angaben der Bundeswehr Teil einer größeren Umstrukturierung, bei der in der Luftwaffe das sogenannte Nutzungsmanagement, der Betrieb und die Zulassung von Luftfahrzeugen zusammengeführt werden. Der Luftwaffeninspekteur erklärte, damit solle eine bestehende »Verantwortungsdiffusion« beendet werden. Momentan noch auf mehrere Stellen verteilte Zuständigkeiten sollten in eine Hand gegeben werden. Das ACC besteht nach Gerhartz’ Worten im Kern aus dem ständig aktivierten und »kaltstart- sowie aufwuchsfähigen« Gefechtsstand.

Hilmer betonte bei der Indienststellung, die von Gerhartz beschriebenen Schritte seien ein wichtiger Teil der Strukturreform der Bundeswehr und ein »Beitrag zur Abschreckung«. Strukturreform meint den Umbau der Bundeswehr zu einer Armee, die nach Jahrzehnten des Umbaus zu einer Truppe für überschaubare Auslandsinterventionen nun wieder zu einer in einem europäischen Krieg einsetzbaren Truppe umgebaut werden soll.

Die neue Kommandostelle führt nach Angaben der Bundeswehr bestehende Fähigkeiten zusammen und übernimmt dabei NATO-Strukturen, um die Zusammenarbeit mit Bündnispartnern zu erleichtern. Dazu gehöre künftig auch ein Lage- und Führungszentrum, das die territoriale Flugkörperabwehr Deutschlands im Dauerbetrieb koordiniert und führt. Zuständig ist das ACC – wie zuvor schon das »Zentrum Luftoperationen« – für die Informationen und Analysen, die die Luftwaffe aus ihrer Aufklärung gewinnt. Außerdem wird dem Vernehmen nach die Fähigkeit zur Planung und Führung von Luftoperationen von Spezialkräften integriert.

Die Dienststelle habe innerhalb der Luftwaffe bereits »eine zentrale Rolle auf der obersten taktischen Ebene eingenommen« und werde dies auch in Zukunft tun, heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr von Anfang Januar. Das ACC nutze »die vorhandenen Synergiepotentiale«, verschlanke Strukturen und erhöhe die »Kaltstartfähigkeit«. Wesentlich sei auch »der Schritt hin zu einer verbesserten Kompatibilität mit den Bündnispartnern«. Ohne lange Vorwarnzeit sei das frisch etablierte Planungsteam »unmittelbar handlungsfähig und könne zu jeder Zeit das Führen von Luftstreitkräften gewährleisten«.