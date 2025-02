Schwedische NATO-Truppe in Lettland

Ādaži. Schweden hat erstmals seit seinem NATO-Beitritt eigene Truppen in einem anderen Mitgliedstaat des Kriegsbündnisses stationiert und dazu im Januar rund 500 Soldaten nach Lettland verlegt, die in einen multinationalen NATO-Gefechtsverband integriert wurden. »Schwedische Soldaten sind nun ein wichtiger Teil der Abschreckung und Verteidigung der NATO«, sagte Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson bei einer Zeremonie auf dem lettischen Militärstützpunkt Ādaži am Freitag. Dort gehören die Truppen des Neumitglieds nun einer Brigade mit 3.500 Soldaten aus 13 NATO-Staaten an. (dpa/jW)