Afghanistan: Aus für Frauensender

Kabul. Afghanistans Regierung hat einem Radiosender für Frauen in der Hauptstadt Kabul den Betrieb untersagt. Wie ein in Paris ansässiger Schwesternsender von Radio Begum der dpa am Mittwoch mitteilte, seien zwei männliche Mitarbeiter festgenommen worden. »Reporter ohne Grenzen« forderte die regierenden Taliban dazu auf, dem Sender wieder den Betrieb zu genehmigen und verwies auf mehrere Fälle im Land, in denen es bereits zu Festnahmen von Journalisten und dauerhaften Schließungen von Medienunternehmen gekommen sei. Der afghanische Journalistenverband Afghanistan Journalists Center (AFJC) verwies auf die Bedeutung des Senders für Frauenrechte in Afghanistan und kritisierte das Vorgehen der von den Islamisten kontrollierten Behörden. Radio Begum war 2021 am Internationalen Frauenkampftag gegründet worden – fünf Monate vor der erneuten Machtübernahme durch die Taliban. (dpa/jW)