Nachschlag: Einschläferndes Eigenlob

Andreas Arnold/dpa Augen zu und durch. Ohne viel Elan geht Olaf Scholz als SPD-Spitzenkandidat in den Wahlkampf

Besser als jedes Schlafmittel ist’s, hört man Olaf Scholz zu. Allen an Insomnie Leidenden liefert das neue RBB-Format »Ihr Plan für Deutschland« Nachschub. Scholz ist der erste der Spitzenkandidaten, die dort bis zur Bundestagswahl interviewt werden. Unter staatstragenden Phrasen und belanglosen Floskeln bleibt ein Großteil dessen, was er auf dem politischen Kerbholz hat, verborgen. Manch Reaktionäres heftet er sich jedoch mit Stolz ans Revers. Die Aufrüstung habe er ins Werk gesetzt, auch die Grenzkontrollen seien sein Verdienst und überhaupt, das Programm der Union sei in Sachen Abschiebung viel weniger effektiv. Moderator Volker Wieprecht hat auch kritische Nachfragen parat – aber nur zum Mindestlohn. Dieser sei doch ein Standortnachteil und eine Belastung für Unternehmen. Scholz, nun in der Defensive, muss den letzten Rest Sozialdemokratie in ihm verteidigen. Auf Inflation angesprochen, hat er dann aber nichts weiter zu bieten als den Verweis auf Russlands Einmarsch in die Ukraine. Sein Fazit: »Wir hatten Pech.« (mp)