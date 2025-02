Arcelor-Mittal will in den USA produzieren

Paris. Der luxemburgische international operierende Stahlkonzern Arcelor-Mittal hat den Bau eines neuen Werks in den USA zur Produktion von Elektroblech für E-Autos angekündigt. Der Konzern wird dafür Investitionen von 900 Millionen Dollar im Bundesstaat Alabama investieren, wie er am Donnerstag mitteilte. Elektroblech sei zentraler Werkstoff von Elektromotoren und in den USA zunehmend nachgefragt, aber nur begrenzt lieferbar. Im November hatte Arcelor-Mittal angekündigt, Mitte 2025 über den Fortbestand des Stahlwerks in Bremen zu entscheiden. (AFP/jW)