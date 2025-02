British Petroleum will Ruhr Oel verkaufen

Gelsenkirchen. Der Mineralölkonzern British Petroleum (BP) will überraschend seine Raffinerietochter Ruhr Oel samt dazugehörigen Raffinerieanlagen verkaufen. Noch 2025 solle ein Käufer gefunden werden, teilte BP Europa am Donnerstag mit. Vor knapp einem Jahr hatte BP einen Kapazitäts- und Stellenabbau bei Ruhr Oel angekündigt. Die Zukunft der 2.235 Beschäftigten, denen sozialverträgliche Kürzungen in Aussicht gestellt wurden, ist somit ungewiss. (dpa/jW)