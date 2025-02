Frankreich: Bayrou darf weiterregieren

Paris. In Frankreich hat Regierungschef François Bayrou am Mittwoch im Parlament zwei Misstrauensvoten überstanden und damit den Haushalt 2025 durchgesetzt. Die von der Linken beantragten Voten fanden nicht genügend Stimmen, da sie weder vom extrem rechten Rassemblement National (RN) noch von den Sozialisten unterstützt wurden. In der ersten Abstimmung wandten sich 128 Abgeordnete gegen Bayrou, in der zweiten 122. Nötig wären mindestens 289 gewesen. Auslöser des Vertrauensvotums war Bayrous Entscheidung am Montag, den Haushalt ohne Parlamentszustimmung in Kraft zu setzen. (Reuters/jW)