Iran: Frachter wird Kriegsschiff

Teheran. Die Revolutionsgarden im Iran haben den ersten Drohnenträger des Landes vorgestellt. Das Schiff »Märtyrer Bahman Bagheri« sei in den vergangenen zwei Jahren von einem Frachter zum Drohnenträger umgebaut worden, erklärte Konteradmiral Aliresa Tangsiri anlässlich der Vorstellungszeremonie am Donnerstag. Es handele sich um das »größte Marineprojekt« in der Geschichte der Islamischen Republik, fügte er hinzu. Das Schiff könne nicht nur bis zu 60 Drohnen transportieren. Auch diene es als Basis für Raketen, Hubschrauber und zur elektronischen Kriegführung. (AFP/jW)