Ukraine erhält »Mirage«-Kampfjets

Paris. Die Ukraine hat erste »Mirage«-Kampfjets von Frankreich erhalten. Gemeinsam mit ukrainischen Piloten, die in Frankreich ausgebildet wurden, seien diese eingetroffen, schrieb der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu am Donnerstag auf X. Wie viele Maschinen geliefert wurden und wie viele Frankreich dem Land insgesamt zur Verfügung stellen will, wurde nicht bekanntgegeben. Französische Medien berichteten, dass Frankreich sechs von 26 »Mirage 2000-5« abgeben wolle. (dpa/jW)