Neue Details zu Massaker in Schweden

Örebro. Der Schütze von Örebro ist möglicherweise ein ehemaliger Schüler der Risbergska-Schule gewesen, an der sich das Massaker ereignete, und hat mehrere Waffen besessen. Das gaben die Ermittler am Donnerstag auf einer Pressekonferenz zu den tödlichen Schüssen bekannt, durch die am Dienstag elf Menschen ums Leben gekommen waren. Ferner teilten die Ermittler mit, dass der Schütze vier Waffen und die dazugehörigen Lizenzen besessen habe. Drei der Waffen fanden die Beamten demnach am Tatort, zusammen mit einer großen Menge unbenutzter Munition. Man glaube zu wissen, wer der Täter sei, werde seine Identität aber erst bestätigen, wenn man sich sicher sei. Die Risbergska-Schule ist ein Bildungszentrum für Erwachsene, an dem etwa Abschlüsse nachgeholt und Sprachen gelernt werden können. (dpa/jW)