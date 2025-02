Post: Streiks vor dritter Verhandlungsrunde

Berlin. Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi auch für Donnerstag zu Streiks aufgerufen. Beschäftigte in der Brief-, Verbund- und Paketzustellung werden bundesweit an »ausgewählten Standorten« die Arbeit niederlegen, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft fordert für die rund 170.000 Tarifbeschäftigten der Post sieben Prozent mehr Lohn und drei Tage mehr Urlaub bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. (dpa/jW)