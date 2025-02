Immer mehr Rentner arbeiten weiter

Nürnberg. 38 Prozent aller Rentner sind neben der Altersrente erwerbstätig, wie in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) festgestellt wurde. Betroffen seien Selbständige (70 Prozent) häufiger als Lohnabhängige (rund 33 Prozent). Bei vielen ähnele die Tätigkeit nach dem Renteneintritt der vorherigen. Die Erwerbstätigkeit der 60- bis 64jährigen stieg demnach von 50 Prozent im Jahr 2013 auf 65 Prozent 2023. Höhere Erwerbsbeteiligung bei über 60jährigen gebe es nur »in wenigen Ländern«, so das IAB. Grund dafür sei auch die Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre. (AFP/jW)