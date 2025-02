Investitionen helfen künftigen Generationen

Berlin. Ein staatlich kreditfinanziertes Investitionsprogramm von 600 Milliarden Euro über die kommenden zehn Jahre würde sich auch für künftige Generationen lohnen, teilte das Institut für Makro­ökonomie und Konjunkturforschung (IMK) am Donnerstag mit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der BRD würde damit in den nächsten 25 Jahren um bis zu 4,75 Billionen Euro höher ausfallen als ohne eine Investitionsoffensive. Dem IMK zufolge würden Zugewinne an Wirtschaftskraft die durch Kredite zunächst höheren staatlichen Defizite überkompensieren und die Schuldenquote somit senken. (Reuters/jW)