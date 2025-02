US-Außenminister meidet Südafrika

Washington. US-Chefdiplomat Marco Rubio hat seine Teilnahme am Treffen der Gruppe bedeutender Wirtschaftsnationen (G20) wegen Kritik an Gastgeber Südafrika abgesagt. »Ich werde nicht am G20-Gipfel in Johannesburg teilnehmen. Südafrika tut sehr schlimme Dinge. Enteignung von Privateigentum«, schrieb er am Mittwoch (Ortszeit) auf X. Die Außenminister der G20 treffen sich Ende des Monats. Es wäre für Rubio wohl die erste Chance gewesen, einige der Minister persönlich zu treffen – darunter voraussichtlich auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Südafrika hat dieses Jahr den Vorsitz der G20. (dpa/jW)