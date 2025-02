Mehrere Austritte beim BSW in Bayern

München. Im bayerischen Landesverband des BSW gibt es mehrere Austritte. Der Landesvorsitzende Klaus Ernst bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte und sprach von sieben Austritten, darunter der des EU-Abgeordneten Friedrich Pürner. In einem Schreiben beklagte Pürner laut Welt eine »Kultur des Misstrauens«; das BSW habe sich »in großen Teilen in eine Linke 2.0 verwandelt«. Die sechs anderen Ausgetretenen, darunter der Landesvize Josef Ilsanker und der stellvertretende Verdi-Landesvorsitzende Sinan Öztürk, kritisierten die Migrationspolitik des BSW. Ernst sprach von einem »ganz normalen Vorgang«. Koparteichefin Sahra Wagenknecht sagte der Münchner Abendzeitung, in allen Parteien gebe es Ein- und Austritte. Dass es sechs Mitglieder mit ihrem Austritt in die bundesweite Berichterstattung schafften, gebe es »allerdings nur beim BSW«. (dpa/jW)