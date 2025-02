Aufständische Miliz will DR Kongo »befreien«

Goma. Die Miliz »M 23« hat erstmals seit Eroberung der Stadt Goma im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo eine öffentliche Kundgebung abgehalten. »Wir wollen den gesamten Kongo befreien«, sagte Corneille Nangaa, Anführer der sogenannten Kongoflussallianz, der auch die »M 23« angehört, vor Zehntausenden Menschen am Donnerstag in der Hauptstadt der Provinz Nordkivu. Örtliche Quellen teilten unterdessen mit, dass die Regierungsarmee sich ungeachtet einer von der »M 23« ausgerufenen einseitigen Feuerpause auf einen Angriff der von Ruanda abhängigen Miliz auf die Stadt Kavamu vorbereite. Eine Einnahme von Kavamu wäre ein weiterer Rückschlag für die Regierung der DR Kongo. Am Wochenende soll im tansanischen Daressalam ein Gipfeltreffen zu der Krise stattfinden, zu dem auch die Staatschefs der DR Kongo und Ruandas erwartet werden. (AFP/jW)