Ukraine: Explosion an Musterungsstelle

Kiew. Bei einer Explosion in der Nähe einer Musterungsstelle der ukrainischen Streitkräfte in der westukrainischen Region Chmelnizkij sind am Mittwoch ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Das berichtete der staatliche Radiosender Suspilne unter Berufung auf Polizeikreise. Die ukrainische Polizei bestätigte eine Explosion in der Stadt Kamianets-Podilskij, machte aber keine weiteren Angaben. Was die Explosion ausgelöst hatte, war zunächst unklar. In den vergangenen Tagen kam es in der Ukraine vermehrt zu Zwischenfällen an Musterungsstellen, darunter eine Schießerei mit Todesfolge und zwei Explosionen. (Reuters/jW)