Österreich: Tausende demonstrieren gegen FPÖ

Wien. Auf den Tag genau 25 Jahre nach der ersten Regierungsbeteiligung der rechten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) haben in Wien vor dem Bundeskanzleramt am Dienstag Zehntausende Menschen gegen eine mögliche FPÖ-geführte Regierung demonstriert. Laut den Organisatoren der Demonstrationen gingen rund 30.000 Menschen auf die Straße. Die FPÖ verhandelt derzeit mit der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) über eine Regierungskoalition. Seit Anfang Januar führen FPÖ und ÖVP Koalitionsgespräche, die sich laut der ÖVP aktuell in einer »schwierigen Phase« befinden. Laut Beobachtern ist eine FPÖ-geführte Regierung aber nach wie vor das wahrscheinlichste Ergebnis. Die FPÖ war bei der Parlamentswahl im September mit 28,85 Prozent der Stimmen erstmals stärkste Kraft im österreichischen Parlament geworden. Nachdem Koalitionsgespräche zwischen der ÖVP, der Sozial-demokratischen Partei Österreichs (SPÖ) und den liberalen Neos gescheitert waren, hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen FPÖ-Chef Herbert Kickl mit der Regierungsbildung beauftragt. (AFP/jW)