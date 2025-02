Philippinen: Dutertes Posten wackelt

Manila. Auf den Philippinen hat das Unterhaus am Mittwoch für eine Amtsenthebung von Vizepräsidentin Sara Duterte gestimmt. Der Antrag für die Amtsenthebung sei von 215 Parlamentariern und damit »von mehr als einem Drittel der Abgeordneten« angenommen worden, teilte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Martin Romualdez, am Mittwoch mit. Nun muss noch der Senat über den Antrag abstimmen. Laut der Resolution des Repräsentantenhauses werden Duterte ein Verstoß gegen die Verfassung, Verrat, Bestechung und Korruption sowie andere schwere Verbrechen vorgeworfen. Duterte wird zudem beschuldigt, die Ermordung von Präsident Ferdinand Marcos, First Lady Liza Marcos und Romualdez geplant zu haben. Der Sprecher des Repräsentantenhauses ist Marcos’ Cousin. (AFP/jW)