Schweden: Unklarheit über Massaker in Schule

Örebro. Schwedens Polizei hat vor Falschmeldungen im Zusammenhang mit der Schießerei in einer Schule für Erwachsene gewarnt. »Wir möchten klarstellen, dass es auf der Grundlage der derzeitigen Ermittlungs- und Geheimdienstinformationen keine Hinweise gibt, die darauf hindeuten, dass der Täter aus ideologischen Motiven gehandelt hat«, teilte die Polizei am Mittwoch online mit. In der Stadt Örebro hatte es am Dienstag in einer Fortbildungseinrichtung einen Schusswaffenangriff gegeben, bei dem elf Menschen starben, darunter auch der Täter. Die Polizei hatte erklärt, ein Motiv sei zunächst nicht bekannt. (Reuters/jW)