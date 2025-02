US-Strafzölle schaden Wirtschaft der BRD

Köln. Die US-Strafzölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China würden laut dem kapitalnahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) negative Auswirkungen auf die BRD haben. Erhöben die USA die vorerst ausgesetzten Zölle von 25 Prozent, könnte die deutsche Wirtschaftsleistung 2026 um rund 0,4 Prozent niedriger ausfallen, geht aus einer IW-Simulation hervor, berichtete dpa am Mittwoch. 2025 und 2026 entstünde demnach ein Schaden von etwa 25 Milliarden Euro. Insgesamt hingen rund 12,5 Milliarden Euro der gesamten deutschen Bruttowertschöpfung an den Exporten dieser drei Länder in die USA. (dpa/jW)