Umfrage: Eltern sparen bei gesundem Essen

Berlin. Fast jedes zehnte Elternteil kauft aus finanziellen Gründen meist keine gesunden Lebensmittel. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa gaben neun Prozent der befragten Mütter und Väter minderjähriger Kinder an, sie würden »sehr/eher häufig« auf gesunde, das heißt teurere Produkte verzichten. In der reichen BRD »sollten sich Eltern nicht fragen müssen, ob gesundes Essen zu teuer ist«, kommentierte Eric Großhaus für den Auftraggeber Save the Children. 88 Prozent der Befragten hielten Kinderarmut für ein drängendes Problem. (dpa/jW)